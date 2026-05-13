Detenidos 19 jóvenes de una banda de ultraderecha

La Policía Nacional detiene en Asturias a los miembros de una banda criminal que estaba preparando cócteles molotov. Se trata de 19 arrestados, entre ellos menores, desplegados en Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón. Sus edades de mueven entre los 14 y 22 años. Se trata de una organización de ultraderecha, la más activa y violenta detectada hasta ahora en Asturias, según explica el portavoz de la Policía Ignacio Alonso de la Torre.

A lo largo de la investigación, se ha acreditado la participación de los miembros del grupo en, al menos, 14 agresiones físicas y actos de acoso. Los acusados organizaban "cacerías" en las que salían deliberadamente a buscar a personas pertenecientes a colectivos vulnerables, ya fuera por su origen, raza, religión, orientación sexual o ideología política. El portavoz policial indica que adelantaron la intervención porque ya disponían de armas y estaban preparando artefactos incendiarios.

La Policía Nacional indica que la banda mantenía una estructura de fuerte cohesión y disciplina interna basada en una ideología radical supremacista. Utilizaban las redes sociales no solo para comunicarse, sino también para difundir propaganda nazi y eslóganes de admiración hacia figuras del III Reich. Esta actividad digital se complementaba con una presencia física agresiva en las calles, donde marcaban su territorio mediante numerosas pintadas en el mobiliario público de Gijón. Además de estos delitos de odio, algunos de los investigados han sido vinculados con la tenencia y distribución de sustancias estupefacientes.