Cuatro heridos en una colisión en Tineo

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos turismos que colisionaron en la AS-15, a la altura del kilómetro 22,500, en Calabazos, Tineo. Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en nota de prensa, los cuatro heridos, tres varones y una mujer, fueron evacuados para más pruebas al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea. Uno de los afectados, el conductor de un turismo, tuvo que ser excarcelado por los bomberos, ya que estaba atrapado por los pies. Tras abrir hueco, lo excarcelaron, inmovilizado, con ayuda de la tabla de rescate.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 23.43 horas de ayer domingo. En la llamada indicaban que dos vehículos habían colisionado y en uno de ellos había una persona atrapada. La Sala 112 del SEPA movilizó a los bomberos y paralelamente pasó el aviso al SAMU y a la Guardia Civil de Tráfico. Hasta el lugar del accidente acudió el equipo médico de la UVI-móvil canguesa, equipo de Atención Primaria con ambulancia de soporte vital básico de Tineo y una ambulancia convencional. A las 00.51 horas los bomberos comunicaron que habían excarcelado al conductor. Tras realizar tareas de seguridad retiraron del lugar para regresar a parque donde llegaron a las 02.02 horas.