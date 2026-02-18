Los Caserinos, accésit en la segunda edición de los galardones de Onda Cero

Alberto Amandi, responsable de Los Caserinos, nos explica cómo han conseguido que perdure una explotación familiar de más de un siglo en la que están apostando por el territorio y sacándole el máximo partido a su ganado. Es una firma de transformación agroalimentaria integral que pone en el mercado diversos tipos de quesos, yogures y arroz con leche entre otros artículos. Ya son quinta generación con el mirada puesta en el futuro con jóvenes que se están formando para aportar valor a esa empresa rural. La apuesta por el negocio, la presencia en el campo y el criterio de sostenibilidad artesanal están detrás de la concesión de este accésit del jurado del premio Luz Verde de Onda Cero Asturias 2025.