PREMIOS LUZ VERDE

Los Caserinos, accésit en la segunda edición de los galardones de Onda Cero

Empresa familiar de Grases, Villaviciosa, que destaca por sus productos lácteos artesanales

ondacero.es

Oviedo |

Alberto Amandi, responsable de Los Caserinos, nos explica cómo han conseguido que perdure una explotación familiar de más de un siglo en la que están apostando por el territorio y sacándole el máximo partido a su ganado. Es una firma de transformación agroalimentaria integral que pone en el mercado diversos tipos de quesos, yogures y arroz con leche entre otros artículos. Ya son quinta generación con el mirada puesta en el futuro con jóvenes que se están formando para aportar valor a esa empresa rural. La apuesta por el negocio, la presencia en el campo y el criterio de sostenibilidad artesanal están detrás de la concesión de este accésit del jurado del premio Luz Verde de Onda Cero Asturias 2025.

