Atajado el peligro por el vuelco de un camión de gas propano en Colunga

Los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han logrado taponar la fuga detectada en las válvulas del depósito de propano del camión cisterna volcado en Colunga, según ha informado el propio servicio de emergencias. Tras verificar con el explosímetro que no existe riesgo, se han levantado las restricciones a la población y se ha autorizado el regreso de los vecinos a sus viviendas. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha procedido a las 13.39 horas a rebajar a situación 0 el Plan de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril del Principado de Asturias (PLAMERPA).En la zona continúan los trabajos de control de la sustancia fugada, así como las tareas de seguridad y normalización de la vía para el restablecimiento de la circulación. El SEPA ha informado de que la población afectada puede regresar ya a sus viviendas tras el levantamiento de las restricciones.

La Guardia Civil informa por su parte de la reapertura de la autovía del Cantábrico. El suceso se produjo cuando el camión cayó de la A8 a la N632 poco después de las 11 de este lunes. El conductor resultó herido. El Principado envió un ES Alert para avisar y pedir prudencia a la población de la zona. Para controlar la zona, se creó un bloqueo de accesos de un kilómetro de radio desde el lugar donde quedó volcado el camión.