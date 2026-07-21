Asturias propone vedar la pesca del salmón en 2027 para favorecer la recuperación de la especie

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha anunciado este martes que propondrá la veda del salmón en 2027 para favorecer la recuperación de la especie en los ríos asturianos. La pesca se abrirá en cada cuenca únicamente hasta la captura del 'Campanu', es decir, el primer salmón de la temporada en cada cuenca. Además se mantendrán las extracciones autorizadas con fines de reproducción y repoblación.

Marcos ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado que propondrá al Consejo de Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales esta alternativa. Lo hará en una reunión fijada para finales de septiembre o inicios de octubre.

La medida está apoyada tanto en el principio de "precaución" como en la información científica y técnica disponible sobre la evolución histórica de la especie. La última campaña finalizó en Asturias con 108 ejemplares capturados, un 18% menos que el año anterior, lo que constata la tendencia descendente de la población en el arco atlántico. Es por ello que el Principado considera que "la recuperación de la especie necesita estabilidad, tiempo y reducción de la mortalidad". Marcos apuesta por "ir tomando decisiones, por pequeñas que puedan parecer, para intentar recuperar la especie".

Consciente de que esta medida tendrá "opiniones diferentes", el consejero ha subrayado que "gobernar exige tomar decisiones difíciles y proteger aquello que queremos conservar". "Queremos que Asturias siga teniendo salmones, ríos vivos y sociedades de pescadores que trabajen por ello. No queremos ríos sin salmones, ni ríos sin pescadores", ha puntualizado, asegurando que la veda temporal irá acompañada de análisis de la evolución de la especie y de apoyo económico para las sociedades colaboradoras de pesca que se vean afectadas por esta medida.

EXCEPCIONES DE LA VEDA

La propuesta para 2027 establecerá como regla general la prohibición de la pesca ordinaria del salmón, tendrá carácter temporal y su continuidad o modificación se evaluará anualmente en función de la evolución de los indicadores científicos.

La regulación contempla una excepción para mantener la tradición del 'Campanu'. La pesca se abrirá en cada cuenca exclusivamente hasta la captura del primer salmón. A partir de ese momento quedará cerrada en esa cuenca durante el resto de la temporada, de manera que se puedan mantener las subastas vinculadas al primer salmón.

También se mantendrán las capturas autorizadas de ejemplares vivos destinadas a proyectos de reproducción y repoblación, como ARCA, impulsado por la Sociedad de Pescadores Las Mestas del Narcea. En este caso los peces no se extraerán para consumo, sino que se emplearán como reproductores para obtener alevines y reforzar las poblaciones de su propia cuenca.

UNA SITUACIÓN CON MÚLTIPLES FACTORES

El consejero ha explicado que la problemática de la especie es "compleja" y responde a múltiples factores. Es por ello que Marcos ha pedido que no se analice la situación solo desde la perspectiva de la pesca. "No se puede ni se debe culpabilizar a los pescadores, ni mucho menos", ha resaltado.

Así, ha recordado que el salmón es una especie migratoria sometida a factores como la transformación de los hábitats, los obstáculos en los ríos, las condiciones del agua, la supervivencia marina, los cambios ambientales o la presión de diferentes depredadores.

Respecto a este último elemento, el consejero ha explicado que se dará continuidad al control poblacional del cormorán y se facilitará la pesca de la lubina, ampliándola a tramos más arriba de los actualmente autorizados. Además se iniciarán estudios específicos sobre la incidencia de la nutria en los salmones reproductores.

ASTURIAS PIDE QUE NO SE INCLUYA EL SALMÓN EN EL LESPRE

El consejero ha asegurado que, si bien Asturias comparte "plenamente" el objetivo de conservar el salmón, considera que su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) "no constituye la respuesta más eficaz a una problemática tan compleja".

Es por ello que trasladarán al Ministerio para la Transición Ecológica la petición de que no continúe con su inclusión en el Lespre. Marcos justifica este rechazo en el hecho de que la respuesta a esta situación debe combinar las restricciones a la pesca, el conocimiento científico y la capacidad de gestión por parte de la comunidad autónoma.

"Debemos mantener nuestra capacidad de gestión", ha subrayado, de manera que se pueda desarrollar una gestión activa, basada en criterios científicos y adaptada a cada cuenca.

BALANCE DE LA TEMPORADA 2025

La campaña de pesca del salmón finalizó este año en Asturias con 108 ejemplares capturados, un 18% menos que en 2025. La distribución por cuencas fue de 66 salmones en el Narcea, 23 en el Sella, 14 en el Cares-Deva y 5 en el Esva.

El contador del Sella registró hasta el día 8 de julio 94 pasos en la zona alta, frente a los 70 contabilizados en las mismas fechas de 2025. Este indicador es todavía provisional, puesto que los remontes continúan durante el verano.

El Principado ha aplicado en los últimos años una regulación progresivamente más restrictiva, mediante la reducción de los períodos y horarios hábiles, la disminución de cupos, la creación de refugios para reproductores, la ampliación de las zonas vedadas, la limitación de cebos y modalidades y la prohibición general de comercializar las capturas. La normativa de este año redujo un 75% las capturas permitidas y estableció un único salmón con muerte por pescador y temporada.