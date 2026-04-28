Alperi (SOMA):"chocante el cambio de criterio sobre las ayudas"

La propuesta de ayudas del Principado a las familias del accidente minero de Cerredo en particular y víctimas de siniestralidad laboral en general sigue generando contrariedad en diferentes instancias y no son menores, como es el caso del sindicato SOMA FITAG UGT. En Más de Uno Cangas del Narcea, el secretario del SOMA José Luis Alperi dice que le "choca" el cambio de criterio del Gobierno del Principado. Pide "rigor" al plantear esta propuesta de ayudas por la "incertidumbre" sobre quién y desde cuándo se podrán beneficiar de las ayudas. Apelando a la lealtad a la familia minera y al partido socialista, Alperi insiste en que hay que fijar responsabilidades políticas. Eso sí, los funcionarios no deberían ser señalados.

La diputada Covadonga Tomé, presidenta de la comisión de investigación parlamentaria del accidente, promoverá una ley que contemple no ayudas sino indemnizaciones para las familias. No pueden esperar a la sentencia judicial que fije el resarcimiento de daños. Y tampoco se puede condicionar la responsabilidad política a lo que decida la justicia.