El agresor mortal de Jove pasará este sábado a disposición judicial

El detenido por el asesinato de Covadonga Patricia en Gijón pasará esté sábado a disposición del juez. Se le atribuye la muerte a apuñaladas de su expareja en hechos ocurridos la tarde de este jueves cerca de unas antiguas escuelas en el barrio de Jove. El hombre, de 40 años y origen marroquí, tiene antecedentes por delitos por maltrato y tanto él como la asesinada no tenían hogar.

Salvo Vox, instituciones, partidos y otras instancias públicas han mostrado las condolencias a la familia de la víctima así como la necesidad de hacer frente a la violencia de género y reforzar las medidas para prevenir y abordar este fenómeno criminal.

El pleno del Ayuntamiento de Gijón de esta mañana fue suspendido. La Federación de Concejos convocaba un minuto de silencio ante los consistorios. La Junta General del Principado guardaba un minuto de silencio al inicio del pleno de esta mañana en el que participaron los diputados de Vox.

Este formación no suspendió la campaña ni condenó el asesinato. El diputado que aspira a repetir escaño en el Congreso por Vox, José María Figaredo, vinculó este crimen y otros con "los de siempre" la inmigración irregular alentada por Pedro Sánchez. La cabeza de lista del PSOE al Congreso Adriana Lastra criticó la postura de Vox en general y en este caso particular. Dicho esto, enlazó la posición de Vox con la necesidad de movilizarse el 25N, día de la violencia de género y también el día de las elecciones. Crítica de Juan Ponte (Frente Amplio) contra el negacionismo de la violencia de género.

En Oviedo se presentaba el programa de actividades del 25N Día contra la violencia de género. La concejala del PP María Velasco reflexionaba sobre la necesidad de seguir reforzando medios contra la violencia machista al tiempo que recriminaba a los que vinculan esta violencia con la inmigración irregular o las feministas que lo usan para la confrontación política.