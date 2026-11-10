La ambición, el poder, la culpa y el destino son los grandes protagonistas de Macbeth, una de las óperas más intensas y oscuras de Giuseppe Verdi, que llega al Teatro Campoamor de Oviedo.

Inspirada en la célebre tragedia de William Shakespeare, por quien Verdi sentía una profunda admiración, la ópera se estrenó en Florencia en 1847 y fue revisada por el compositor en 1865, dando lugar a una versión de mayor profundidad dramática y musical.

La historia nos traslada a una Escocia dominada por las luchas de poder. Macbeth, un noble guerrero, recibe de unas brujas la profecía de que llegará a ser rey. Impulsado por su ambición y alentado por Lady Macbeth, asesina al monarca para ocupar el trono. Pero el poder conquistado mediante el crimen pronto se transforma en miedo, culpa y una imparable espiral de violencia.

Verdi construye así un extraordinario drama psicológico en el que la música explora los rincones más oscuros de la condición humana.

En esta ocasión, la Ópera de Oviedo presenta en el Teatro Campoamor la versión revisada de 1865, en una coproducción con el Teatro Cervantes de Málaga, bajo la dirección escénica de Paco López y la dirección musical de Clelia Cafiero, al frente de la Oviedo Filarmonía.

El barítono Juan Jesús Rodríguez encarnará a Macbeth, mientras que la soprano Marigona Qerkezi dará vida a Lady Macbeth, una de las figuras femeninas más fascinantes y perturbadoras de todo el universo verdiano.

Una oportunidad para descubrir cómo Verdi convirtió la tragedia de Shakespeare en una poderosa reflexión sobre la ambición humana y el precio del poder.