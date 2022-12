02x40 Pesadillas y terrores nocturnos

LEER MÁS TODOS LOS CAPÍTULOS TEMPORADA 2

Las pesadillas hacen que nuestros hijos se despierten asustados y recuerden lo que soñaron, sobre todo en la segunda parte de la noche. Los terrores nocturnos afectan al principio de la noche y los niños no son conscientes de lo que pasa, de hecho, siguen durmiendo.

Antes de los 3 años no aparecen trastornos del sueño de este tipo. A partir de los 3 pueden aparecer las pesadillas, aunque será a partir de los 6 cuando son más frecuentes. Los terrores llegan más tarde.

Mireia Arroyo, profesional del SESPA que trabaja en el Hospital San Agustín de Avilés, nos recomienda que durante un terror nocturno es importante mantener la calma y esperar a que pase. No suele despertarse y no debemos despertarle. Tratar que no se haga daño y poco más. Y tanto en terrores como en pesadillas mantener al niño siempre en su propia cama.

