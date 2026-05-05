De Zaragoza a Sevilla, casi mil kilómetros de desafío ciclista en la Carrera Norte a Sur

El nueve marca la carrera ciclista “Norte a Sur”: 999 kilómetros y 9.999 metros de desnivel es lo que tienen que tener en cuenta los 40 ciclistas de 12 países que han partido desde Zaragoza rumbo Sevilla en un reto extremo de supervivencia como explica el organizador y director del Club Ciclista Maglia Negra, Aitor Martín. Se trata de una prueba que surgió al participar en citas similares. Esta es la quinta edición de esta carrera que pone a prueba a sus participantes ya que se enfrentan a un recorrido sin avituallamiento.

La salida ha tenido lugar en el Velódromo David Cañada de Zaragoza a las 6:00 y el tiempo máximo establecido para terminar esta prueba está en las 110 horas. Aitor Marín explica que se ha calculado que se puede hacer en cinco días, realizando unos 200 kilómetros diarios, aunque cada uno puede establecer las etapas que considere. Tan sólo han de pasar por tres puntos de control: en la localidad turolense de Griegos, en Campo de Criptana en Ciudad Real y en el municipio cordobés de Pozoblanco.

Aitor Martín destaca que, tras cuatro ediciones, en esta ocasión ha aumentado la participación femenina, en torno al 25% de los ciclistas que han tomado la salida, son mujeres. Entre los nombres que destacan en esta prueba está el de César Láinez, exportero del Real Zaragoza, la directora de la comunidad Mujeres en bici y exciclista profesional, Erkuden Almagro.