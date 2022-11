PP, Cs y Vox aprueban el PGOU de Romareda

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente la modificación del Plan General para la Romareda. Esta operación, que permitirá incorporar 20.500 metros cuadrados a la parcela, es el primer paso para contar con un nuevo campo de fútbol.

El objetivo del Gobierno es que la explotación y construcción se adjudique a principios del 2023 que viene para que las obras empiecen a finales de año. Todo para que la ciudad cumpla plazos y pueda ser subsede del Mundial de 2030.

La modificación no plantea ninguna recalificación de suelos – no será necesario cambiar los usos previstos – ni ningún “pelotazo” urbanístico.

La posibilidad de ampliar el estadio con esos terrenos ya fue introducida en el planeamiento en 2005. Eso sí, se renuncia a la construcción de un hotel de 17 plantas que también estaba contemplado.

El PSOE vota en contra de la modificación

No ha habido unanimidad, pero solo los 10 concejales del PSOE han votado en contra de esta modificación del Plan. El concejal socialista, Horacio Royo, ha criticado que existen incógnitas que deberían haberse despejado antes del debate de hoy. Por ejemplo, todavía no se ha planteado un modelo de explotación ni se ha informado del precio de lo suelos. En ese sentido, Royo niega la máxima del alcalde de que la modificación no costará ni un euro a los ciudadanos, recordando que la ciudad renunciará a suelos de su patrimonio. Aunque acusa falta de transparencia y opacidad, pero no descartan apoyar la modificación la semana que viene en pleno si se aclaran esas dudas.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha aclarado que la tasación de suelos, o el futuro modelo de explotación del campo, son temas que se deberán tratar en el siguiente paso del proceso, pero no son objeto de esta modificación del PGOU. Pide ir paso a paso dialogando respecto a los distintos puntos del procedimiento.

Falta de consenso

El grupo de Zaragoza en Común se ha abstenido porque manifiesta dudas también sobre la futura titularidad del campo, que piden siga siendo municipal, o sobre el destino de los 22.500 metros cuadrados de usos terciarios que quedarán como finca flotante. Terrenos que el consistorio prevé vender para acometer otros proyectos, como la financiación de la reforma de las riberas del Huerva o la nueva Ciudad del Deporte, según ha deslizado el consejero Serrano.

El impulso a ese proyecto es una de las condiciones que Podemos pone para apoyar la modificación del PGOU en pleno la semana que viene. El portavoz, Fernando Rivarés, pide al gobierno que se comprometa por escrito a impulsar ese proyecto. La formación morada hoy se ha abstenido en la votación pese a que considera lógica “y sin un pero” la modificación del planteamiento aprobada hoy.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ve necesario dar este primer paso para que la ciudad disponga de un nuevo campo de fútbol y por eso ha votado a favor de la modificación. Ha incidido también en que hay dudas que resolver en el siguiente paso del proceso.