Zaragoza inicia en el Ebro los tratamientos para prevenir la mosca negra

En Zaragoza, la subida de las temperaturas está favoreciendo la presencia de las algas en las que crecen las larvas de mosca negra. Para evitar la proliferación de ese insecto, el Instituto Municipal de Salud Pública ha hecho un tratamiento preventivo en el cauce del río Ebro.

Con ayuda de los bomberos, entre los puentes de Santiago y de Piedra, se han aplicado unos 75 litros de un larvicida que sólo mata a las larvas, no afecta ni es dañino para el resto del ecosistema. El tratamiento se circunscribe a esa zona porque de momento no se han detectado larvas ni en el río Huerva ni en el Gállego.

La consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha explicado que para estas tareas se utilizan embarcaciones, pero también en caso necesario se recurre a drones porque permiten llegar a la parte central del cauce del río de forma más precisa.

Además, ha detallado que, cada menos de 15 días, se harán análisis para controlar la efectividad de los tratamientos y programar otros en caso necesario.

Tratamiento contra las garrapatas

El Instituto de Salud Pública además mantiene activa la campaña de prevención de garrapatas en parques o zonas verdes, iniciada en mayo. Se ampliará a espacios como el lago de Rosales del Canal y otros puntos de Valdespartera y Arcosur.