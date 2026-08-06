Zaragoza destinará 1,7 millones de euros a la Operación Coles 2026

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Sin periodo lectivo de por medio y con las aulas vacías, el Ayuntamiento de Zaragoza aprovecha para hacer este plan extraordinario de obras correctivas destinadas a paliar o solucionar problemas de mantenimiento derivados de la edad de los edificios (pintura, ventanas, baños, averías en sistemas de climatización, carpintería, etc).

Las intervenciones recogidas en el plan extraordinario de mantenimiento correctivo son un total de 116 actuaciones, las cuales se estructuran en ocho categorías principales de obra destinadas a la mejora integral de las infraestructuras. El bloque que concentra el mayor volumen de trabajo es el de pintura, con 36 actuaciones que incluyen la renovación interior y exterior general de los edificios, el mantenimiento de vallados y cerrajería, la reparación de porches y fachadas, así como la limpieza y adecentamiento de diversas zonas comunes.

Le siguen de cerca los trabajos de electricidad e iluminación, que suman 28 intervenciones enfocadas en adecuaciones y reformas eléctricas generales y de enlace, la unificación de suministros, la sustitución de luminarias deterioradas y la instalación de nuevas líneas para futuros equipos de climatización.

Por su parte, el ámbito de reformas, albañilería, baños y suelos abarca 22 proyectos, entre los que destacan la adecuación completa de aseos para profesores y baños de alumnos en patios y diferentes plantas, la sustitución de pavimentos levantados o muy deteriorados en aulas de distintas materias, pasillos, comedores, gimnasios y vestíbulos, además de la reparación de soleras, alicatados, frisos en escaleras y la insonorización de techos.