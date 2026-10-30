Zaragoza contabiliza 382 personas sin hogar

En Zaragoza viven en las calles 382 personas sin hogar, según el recuento realizado esta semana por Cruz Roja y el Ayuntamiento. Son 116 más que en 2025, y 7 de cada 10 son extranjeros de distintos países africanos, europeos o latinoamericanos. Respecto a nacionalidades, 60 proceden de Argelia, 42 de Marruecos y 16 de Rumania.

El sinhogarismo aumenta pese a que el consistorio ha ampliado en 100 plazas el albergue, además de incrementar las comidas y convenios con entidades sociales.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, achaca el aumento de las personas en situación de calle a las políticas migratorias y a la crisis de la vivienda, por lo que pide a las administraciones competentes un cambio de rumbo. Aun así, valora que las cifras en Zaragoza están por debajo de las de la media nacional y europea.