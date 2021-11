Vuelve el tren Zaragoza-Binéfar, pero piden que llegue a Lérida

Satisfacción en los municipios de Monegros y de la parte oriental de la provincia en los que paran los trenes regionales, después de que el Gobierno de Aragón anunciara ayer que asumirá el coste de la línea Zaragoza-Binéfar, aunque no llegará a Lérida. Aragón seguirá sufragando a partir del 28 de noviembre el primer regional de la mañana que va de Zaragoza a Binéfar con salida a las 6.10 y su vuelta por la tarde, con salida a las 15.47 desde Binéfar a la capital aragonesa. así como el servicio de los domingos que sale de Zaragoza a las 20.21. El consejero de Vertebración del Territorio José Luis Soro aseguró este jueves en las Cortes que los servicios ferroviarios son imprescindibles y no pueden ser sustituidos por autobús. Sin embargo, el tren no llegará como ahora hasta Lérida, algo que van a seguir reclamando desde la Plataforma Aragón no pierdas tu tren, tal y como indica el portavoz en Monegros, Raul Rivarés.

Asimismo, Rivarés reclama a Renfe y al Ministerio de Transportes que recuperen también el servicio que circulaba de Zaragoza a Lérida en horario de mediodía. Por otro lado, Rivarés ha vuelto a pedir al Defensor del Pueblo que reabra el expediente para que el territorio recupere el 100% de los trenes que había antes del estado de alarma. Asimismo, y tras la buena disposición mostrada por el Gobierno de Aragón, cree que es el momento de reunirse con la delegada del Gobierno Rosa Serrano para conocer las intenciones a corto plazo de Renfe.

La plataforma que lleva meses concentrándose para recuperar los servicios ferroviarios de antes de la pandemia celebra la decisión de la DGA, pero apuntan que van a seguir concentrándose para lograr que los trenes lleguen a Lérida. De hecho, se mantienen las concentraciones previstas para este domingo por la mañana en las estaciones de Binéfar, Monzón, Grañén, Sariñena y Tardienta.