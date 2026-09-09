La Vaquilla del Ángel de Teruel ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La declaración del Ministerio de Industria y Turismo reconoce el peso que tiene la celebración para Teruel, tanto por la participación de los turolenses como por la llegada de visitantes durante sus días grandes.

Las 22 peñas vaquilleras y sus actividades reúnen cada año a miles de personas en las calles de la ciudad.

El reconocimiento supone además un impulso para la promoción turística de Teruel y sitúa a la Vaquilla entre las principales fiestas del país.