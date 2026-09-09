FIESTAS

La Vaquilla del Ángel de Teruel ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional

La Vaquilla del Ángel de Teruel ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La declaración del Ministerio de Industria y Turismo reconoce el peso que tiene la celebración para Teruel, tanto por la participación de los turolenses como por la llegada de visitantes durante sus días grandes.

Redacción

Teruel |

La Vaquilla del Ángel de Teruel ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional
La Vaquilla del Ángel de Teruel ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional | Onda Cero

La Vaquilla del Ángel de Teruel ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La declaración del Ministerio de Industria y Turismo reconoce el peso que tiene la celebración para Teruel, tanto por la participación de los turolenses como por la llegada de visitantes durante sus días grandes.

Las 22 peñas vaquilleras y sus actividades reúnen cada año a miles de personas en las calles de la ciudad.

El reconocimiento supone además un impulso para la promoción turística de Teruel y sitúa a la Vaquilla entre las principales fiestas del país.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid