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Teruel apoya a las víctimas del accidente de Urda

Los turolenses se han concentrado este jueves ante la Subdelegación del Gobierno para recordar a los fallecidos del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y apoyar a sus familias.

La Guardia Civil ha desplazado al equipo Pegaso, que colabora en la emergencia con drones para localizar las zonas de difícil acceso.

Redacción

Teruel |

Teruel apoya a las víctimas del accidente de Urda
Teruel apoya a las víctimas del accidente de Urda | Onda Cero

Continúan las muestras de apoyo de los turolenses a los afectados por el accidente ferroviario de Urda. Vecinos, representantes institucionales y fuerzas y cuerpos de seguridad han participado este jueves en una concentración a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en memoria de los fallecidos y en solidaridad con sus seres queridos.

Tras el minuto de silencio, el Subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha explicado se ha mandado al equipo Pegaso de la Guardia Civil, que está ayudando en la emergencia con drones que permiten ver cómo es toda la zona del accidente y localizar los puntos más complicados para que puedan trabajar los servicios de emergencia.

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