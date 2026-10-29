Teruel apoya a las víctimas del accidente de Urda

LEER MÁS Aragón guarda minutos de silencio por las víctimas de Adamuz

Continúan las muestras de apoyo de los turolenses a los afectados por el accidente ferroviario de Urda. Vecinos, representantes institucionales y fuerzas y cuerpos de seguridad han participado este jueves en una concentración a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en memoria de los fallecidos y en solidaridad con sus seres queridos.

Tras el minuto de silencio, el Subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha explicado se ha mandado al equipo Pegaso de la Guardia Civil, que está ayudando en la emergencia con drones que permiten ver cómo es toda la zona del accidente y localizar los puntos más complicados para que puedan trabajar los servicios de emergencia.