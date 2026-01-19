Aragón guarda minutos de silencio por las víctimas de Adamuz

Las principales instituciones de la Comunidad Autónoma han cancelado sus agendas y han convocado minutos de silencio en señal de duelo y de solidaridad con las víctimas del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz, en Córdoba. De momento, hay 39 víctimas mortales, 24 heridos de gravedad y 48 pasajeros ingresados.

Las Cortes de Aragón han convocado un minuto de silencio en el que han participado representantes de todas las formaciones políticas. El Gobierno aragonés ha secundado este acto solidario.

El presidente, Jorge Azcón, ha trasladado sus condolencias en nombre de todos los aragoneses. Se ha puesto en contacto con su homólogo en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para ofrecerle toda la colaboración y apoyo que pueden necesitar en estos duros momentos. Azcón también ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencias.

Los ayuntamientos aragoneses también han secundado el llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias para convocar minutos de silencio en homenaje a las víctimas del accidente de tren. En Zaragoza, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha mostrado sus condolencias a todas las familias de los fallecidos.

La delegación del Gobierno se ha sumado también con un minuto de silencio a la convocatoria nacional de la FEMP. El delegado, Fernando Beltrán, ha explicado que Andalucía no ha solicitado medios a Aragón tras la tragedia. De momento, se desconoce si hay víctimas aragonesas, a la espera de que el trabajo forense avance en la identificación.

Las conexiones entre Madrid y Andalucía por alta velocidad están canceladas porque los convoyes accidentados siguen en el lugar del siniestro. Eso ha provocado un cambio de planes para miles de personas que tenían previsto viajar en ese medio de transporte.

En Aragón, Huesca y Zaragoza tienen conexiones directas con capitales como Sevilla, Málaga, Córdoba o Granada. Muchos pasajeros, la mayoría andaluces, han tenido que optar por alternativas para llegar a su destino.

El accidente de tren de Adamuz va a condicionar el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Para respetar el luto oficial de tres días, formaciones como el Partido Popular y Partido Socialista ya han avanzado que posponen el inicio de campaña al viernes por la mañana.