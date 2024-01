Las revisiones oftalmológicas son necesarias para una buena salud visual

El 70% de la población utiliza gafas o lentillas para ver correctamente. De ahí la importancia del anuncio que ha realizado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien quiere incluir la “salud visual” en la cartera de servicios de las prestaciones de la Seguridad Social. De esta manera, las gafas y lentillas serían gratuitas para determinados colectivos. Una medida que, aunque si está implantada en varios países europeos, no se había realizado en España hasta ahora.

Desde la Sociedad Aragonesa de Oftalmología, su presidente, José Manuel Larrosa, explica que se trata de una buena medida, pero también debería ser importante facilitar el acceso a los profesionales para realizar revisiones de evaluación y determinar si necesita la utilización de medidas correctoras.

El doctor Larrosa asegura que en edad escolar no es sencillo saber si un niño necesita gafas o no porque no saben manifestar si ven correctamente o no, de ahí que sea importante acudir a un especialista para que haga una evaluación visual y así prevenir graves consecuencias. una buena edad es en torno a los 3 años, y una posterior en torno a los 5 ó 6 años.

En el caso de los adultos también es importante realizar alguna revisión porque, además de la graduación de la vista, también se puede realizar otras pruebas oftalmológicas que puedan detectar posibles problemas como los glaucomas. A través de un examen ocular correcto, José Manuel Larrosa indica que también se puede detectar si es más correcto el uso de gafas o de lentillas.