Restaurantes de Zaragoza maridan arroz y vino en Viñarroz

Bodegas San Valero, de la D.O.P. Cariñena, ha lanzado la primera edición de Viñarroz. Se trata de una iniciativa en la que une los vinos de la marca Particular con diferentes elaboraciones de arroz que ofrecen 67 restaurantes de Zaragoza y provincia. Propuestas que van desde arroces caldosos hasta arroz negro, de salchicha roja de León y alcachofas o croquetas elaboradas con arroz, entre otras muchas propuestas que destaca el responsable de comunicación de Bodegas San Valero, Javier Domeque.

Domeque explica que esta iniciativa surge después del éxito del mes del Chuletón que organizaron en enero con los vinos 8.0.1. En esta ocasión, el número de participantes es mayor, lo que ayuda a uno de los objetivos de Viñarroz que, como indica el responsable de comunicación, es incentivar la hostelería a través de propuestas gastronómicas de calidad.

Durante todo el mes de marzo, los 67 restaurante en Zaragoza y su provincia ofrecen menús cerrados en los que el plato principal es un arroz y va maridado con uno de los vinos más jóvenes Particular de Bodegas San Valero como son el Particular Garnacha, el Particular Chardonnay & Moscatel de Alejandría y Particular Garnacha Rosé

Todos los restaurantes, con sus menús, se pueden consultar en la página web de Bodegas San Valero: www.sanvalero.com