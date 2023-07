El PSOE aclara que la finalidad del módulo de cocina no era la restauración

El PSOE Huesca ha mostrado hoy su sorpresa ante la que ha sido la primera medida del equipo de gobierno del PP. “No han esperado ni un mes” ha apuntado José María Romance, “para hacer algo que va en contra de sus propuestas programáticas: subida de las tasas de uso del Camping San Jorge de Huesca, entre un 20% y un 33%” ha señalado el portavoz adjunto socialista. “Algo que, como ellos mismos reconocen, el PSOE no ha hecho en los últimos ocho años al frente del Ayuntamiento de Huesca. Nosotros mantuvimos los precios para potenciar su uso”.

“Anunciaron en reiteradas ocasiones en campaña que iban a pelear por atraer turismo” ha continuado, “pero aumentar los precios del camping, uno de los espacios turísticos más importantes que tenemos en la ciudad, no es la fórmula adecuada. Tampoco lo es para bajar los impuestos, su propuesta estrella. Han tardado muy poco en cambiar de idea y nos preocupa que esta vaya a ser la tónica general del equipo de gobierno”, ha señalado Romance.

Por otro lado, los socialistas apuntan que “es incierto que el módulo de cocina sea para restauración, nunca lo ha sido ni se ha pretendido. No está habilitado para ello y, por tanto, no es necesaria ninguna licencia. Sí que está adaptado con lo necesario para cumplir con la categoría del camping”. José María Romance ha recordado que “sí, antes había un restaurante, pero hubo que derruirlo en 2015. Ana Alós tuvo sobre la mesa los informes técnicos que hablaban de la precariedad de esta infraestructura y los riesgos que ello conllevaba para los usuarios y empleados del camping, pero prefirió no hacer nada”. Por eso, ha concluido, “nada más llegar al Ayuntamiento, el PSOE lo derruyó y puso en marcha el módulo actual para ocio y para encuentro, pero nunca para restauración”.

En su opinión, la decisión de cerrar ese módulo de los populares “se debe al desconocimiento del nuevo equipo de gobierno sobre estas instalaciones. Como desconocimiento muestran al cerrar el espacio que ellos consideran es una cocina para restauración pero donde no se puede preparar ni un plato combinado, porque está pensado como sala de encuentro y descanso y, como mucho, se puede hacer una infusión, calentar un biberón o calentar la comida de los trabajadores del camping”.

Sobre la cesión del camping, el portavoz adjunto de los socialistas ha explicado que se ha iniciado el procedimiento para ello, “no solo del camping, sino de todo el complejo deportivo” y ha recordado que el 11 de noviembre de 2022, el Director General de Deportes, Mariano Soriano, envió un escrito al Ayuntamiento en el que proponía el inicio del expediente de cesión, “hicimos una visita con los técnicos municipales de deportes y de urbanismo para hacer un listado de las inversiones que serían necesarias para tener unas condiciones mínimas en las que recibir las instalaciones”. Una inversión, que, ha apuntado, “la tendría que hacer previamente el Gobierno de Aragón antes de trasladar la cesión”. Para finalizar, José María Romance ha señalado que en las reuniones de traspaso de poderes se informó del proceso, “y esperamos que para 2024 esté resuelto este expediente”.