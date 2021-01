Propuestas "gastrodelictivas" adaptadas al take away

LEER MÁS Cuando la ficción supera la realidad

Chinatown, una de las películas más características del Cine Negro. Un género que es protagonista en nuestra comunidad gracias al Festival Aragón Negro. Y si el cine, las novelas y la música les caracteriza, no podemos olvidaros de la gastronomía, para la que este género es fuente de inspiración… Por ejemplo, Chinatown ha inspirado a la chef Beatriz Allué del restaurante El Origen de Huesa para elaborar un menú con guiños a varias escenas.

Esta octava edición es muy diferente a las anteriores, no hay participación de hoteles y echaremos en falta las cenas tematizadas en las que asistíamos a un asesinato que había que resolver. Pero se ha creado la “Fórmula Tres Emes”: Misterio, Manta y Manjares.

Otra de las novedades es la participación de las Escuelas de Hostelería, concretamente son tres, la del IES de Ateca que participa con un cóctel, el IES Miralbueno y la Escuela de Hostelería TOPI.

Escuelas de Hostelería

Miralbueno To Go es la fórmula escogida, ya que como sucede en las demás escuelas de hostelería, este año no se puede disfrutar in situ de los platos y del servicio de los alumnos. Así que el take away es la solución para que se pueda disfrutar de un menú basado en la película “El Cartero siempre llama dos veces”, como explicaba el profesor Enrique Barrado.

José Manuel Romeo, de la Escuela de Hostelería Topi, ha participado en las ocho ediciones del Festival Aragón Negro Gastronómico y lo ha hecho, desde elaborando cócteles, hasta recreando un salón clandestino. En esta ocasión, con los alumnos de la Escuela de Hostelería TOPI han preparado dos propuestas que, además, nos las podemos hacer en casa. Una es un steak tartar muy aragonés, la otra, un cóctel Grog.

Más información