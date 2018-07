Política fiscal

Si la ley se aprueba, solo pagarían este impuesto el 0,7% de los aragoneses y la Comunidad Autónoma dejaría de ingresar unos 45 millones de euros. De momento, el proyecto no tiene asegurada una mayoría parlamentaria. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, está abierto a las enmiendas de los grupos políticos, aunque prioriza el acuerdo con Ciudadanos. El proyecto de ley incorpora las aportaciones de Chunta. Por ejemplo, las parejas de hecho contarán con los mismos beneficios fiscales que los matrimonios, y los herederos podrán pagar cuando reciban los bienes y no cuando fallezca uno de sus padres. En cambio, NO se han incluido las exigencias del PAR, que pedía adelantar la entrada en vigor y suprimir el impuesto para todas las herencias, de manera progresiva.