La Princesa de Asturias recibirá la Medalla de las Cortes de Aragón. Se trata de la máxima distinción que otorga el parlamento autonómico que quiere, con este galardón, “reconocer el sentimiento de lealtad y respeto hacia la Corona y hacia el ideal de servicio que esta institución simboliza”. El Rey Felipe VI recibió esta medalla en 1986 cuando era Príncipe de Asturias y estudiaba en la Academia General Militar de Zaragoza.

La Medalla de las Cortes se creó en ese mismo año, en 1986 con el objetivo de prestigiar la labor de personas, organizaciones o centros de reconocida identidad social su trabajo en la defensa de los valores e identidad aragonesas. La Princesa Leonor recibirá también la Medalla de Aragón, la máxima distinción que otorga el Gobierno aragonés. Galardones a los que se suma también el título de Hija Adoptiva aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Críticas de la oposición

Sin embargo, algunas formaciones políticas como Chunta Aragonesista se oponen a este reconocimiento porque consideran que el reglamento deja claro que para obtener este galardón hay que defender la identidad aragonesa. Para el portavoz de CHA, José Luis Soro, no se cumplen estos valores.

“No se trata de monarquía o república, sino que no puede darse una Medalla de las Cortes a alguien que no se distingue por la excelencia o por la defensa de los valores aragoneses”, ha enfatizado Soro, que ha matizado que el Rey Felipe VI recibió esta medalla cuando estaba en vigor el reglamento de 1984, que no regulaba la Medalla.

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha opinado también que "no reúne para nada los criterios de meritaje objetivos para recibir semejante distinción".