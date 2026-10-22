Pamesa Teruel dará voz a once causas sociales

El Pamesa Teruel Voleibol dará visibilidad al trabajo de asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales a través de la campaña "11 partidos, 11 causas", que se desarrollará durante los once encuentros de liga regular que dispute como local.

La iniciativa busca acercar la labor de estas entidades a los aficionados y ofrecerles un espacio para dar a conocer sus proyectos.

Entre las organizaciones con las que ya ha contactado el club figuran la AECC, ANUDI, ATADI, Cruz Roja, Fundación Térvalis, el Banco de Alimentos, Martina Es Mi Ángel y ACCEM.

Las acciones podrán incluir mesas informativas y manifiestos antes de los partidos.