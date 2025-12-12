Orduna urge el informe del bloque 1 para que los vecinos puedan regresar a sus casas

LEER MÁS Los vecinos del número 1 de Santa Clara conocerán este viernes si regresan a sus casas antes de Navidad

Los vecinos del bloque 1 de Santa Cara en Huesca podrán regresar a sus casas el próximo martes una vez que los técnicos entreguen los informes preceptivos. Así lo ha manifestado la alcaldesa Lorena Orduna tras la reunión del CECOPAL que ha quedado definitivamente desactivado puesto que ya no existe riesgo inminente sobre vecinos o viandantes. Orduna ha urgido a los arquitectos de la propiedad a que presenten cuanto antes ese documento que evidencie definitivamente que los muros de carga y los pilares están en perfectas condiciones y no hay carbonatación ni ninguna patología. “No tiene ningún sentido que por un informe técnico retrasado no puedan volver a su casa esos vecinos", ha señalado la alcaldesa.

Cuando se autorice el regreso se modificará el vallado perimetral para permitir el acceso de los vecinos al inmueble. Además, la próxima semana los arquitectos también entregarán una valoración económica del proceso de apuntalamiento. Estos trabajos, según la alcaldesa, comenzarán estas mismas Navidades y permitirán también definir al 100% los defectos estructurales. Orduna ha señalado que interesa conocer los datos económicos del apuntalamiento y la rehabilitación de los otros tres bloques para que tanto DGA como Ayuntamiento puedan incluir en sus presupuestos partidas destinadas a ayudas a los afectados. De hecho, ha reconocido que el Ayuntamiento ha retrasado sus presupuestos a la espera de conocer el coste de la rehabilitación

Por otro lado, los seis comercios que fueron desalojados de los locales de estos bloques ya tienen sus nuevas licencias y han comenzado a ejercer su actividad en otras ubicaciones. Además, la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero ha anunciado esta mañana en Huesca un paquete de medidas de la DGA para esos comercios que asciende a los 300.000 euros.

Actualmente hay 65 personas desalojadas, aunque la cifra varía cada semana. La mayoría se ha alojado por sus propios medios, y el Ayuntamiento continúa gestionando alternativas habitacionales. Orduna ha vuelto a hacer un llamamiento a los oscenses que cuenten con pisos vacíos para que los pongan a disposición del Ayuntamiento de Huesca y poder realojar así en condiciones a las familias afectadas. “Desde el Ayuntamiento, garantizamos que, cuando estas familias regresen a sus casas, la vivienda volverá a su propietario. Ya se han ofrecido entre cuatro y cinco pisos, pero se necesitan más”, ha dicho la alcaldesa..