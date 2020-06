Oposición y agentes sociales plantean pasar "de las musas al teatro"

Los grupos políticos de la oposición y el resto de firmantes de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica han expresado su satisfacción por haber sido capaces de alcanzar este gran acuerdo, aunque ahora exigen al Gobierno de Lambán que trabaje a fondo para que el documento no acabe siendo papel mojado.

El presidente del Partido Popular aragonés, Luis María Beamonte, le pide al Ejecutivo autonómico que se ponga las pilas y reclama a los socialistas que sigan su ejemplo y apoyen a los gobiernos del PP en otros territorios. Beamonte asegura que este pacto en Aragón cuenta con el visto bueno del líder popular, Pablo Casado, y lamenta que la actitud de Pedro Sánchez imposibilite un acuerdo similar a nivel nacional.

El líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez, celebra que las siete formaciones políticas hayan sido capaces de anteponer el interés general al partidista y considera este pacto como un homenaje a las víctimas del coronavirus. Pérez propone, además, que se aproveche esta crisis para hacer reformas estructurales.

Por su parte, el presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, valora las medidas de apoyo a las empresas, claves en la gestión sanitaria, económica y social de la crisis, pero insta a pasar con urgencia del papel a los hechos, garantizando la financiación necesaria y cumpliendo los objetivos de déficit. El presidente de CEPYME, Aurelio López de Hita, cree que Aragón ha dado ejemplo a todo el país.

Los sindicatos también están satisfechos. El secretario general de UGT, Daniel Alastuey, valora la pata social de la Estrategia que se centra en la protección de los parados y las políticas sectoriales de reactivación. El responsable de Comisiones Obreras, Manuel Pina, incide en la necesidad de que no se pierda el consenso que se ha obtenido y de una adecuada financiación.

El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Luis Zubieta, ha reclamado que las entidades locales puedan usar sus remanentes para colaborar en la aplicación de estas medidas.

Vox abandonó este foro porque, en su opinión, no era transparente con la sociedad aragonesa. Por eso, no ha firmado este documento. El responsable de esa formación política en Aragón, Santiago Morón, lamenta que se haya firmado en las Cortes cuando considera que no se han escuchado todas las opiniones.