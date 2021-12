El ocio nocturno perderá 2 millones en Nochevieja y acudirá a los tribunales

LEER MÁS La hostelería de Aragón cerrará a medianoche y el ocio nocturno, a las dos

Decenas de empresarios y trabajadores del ocio nocturno se han concentrado frente a la sede del Gobierno aragonés, acompañados de políticos de Ciudadanos y Vox, para protestar contra las nuevas restricciones que les obligan a cerrar a las dos de la madrugada. Eso va a hacer que a muchos establecimientos no les compense abrir en Nochevieja.

Denunciarán al Gobierno por prevaricación

El portavoz del sector, Alberto Campuzano, calcula que perderán unos dos millones de euros en facturación solo en esa noche, y unos tres millones hasta el 15 de enero. De momento, anima a todos los propietarios a respetar las restricciones vigentes, pero anuncia su intención de solicitar medidas cautelares y recurrir la orden del Gobierno, esta vez por la vía penal.

"Además de atentar contra nuestro derecho a trabajar y restringir libertades fundamentales, están volviendo a sacar normas que han dicho los tribunales que son ilegales y eso se llama prevaricación", ha explicado.

El sector cree que las restricciones no reducirán los contagios sino todo lo contrario

Los trabajadores del sector, que empezaban a ganar cierta estabilidad, vuelven a sufrir la incertidumbre.

"No sé si voy a trabajar el sábado, si me van a rescindir el contrato, si voy a tener que buscarme otro trabajo..." afirma María Isabel Cabeza, de la discoteca Superhits. Cuando comenzó la pandemia y cerró el bar donde trabajaba tuvo que trasladarse a otra comunidad autónoma. "Ayer estuve en Puerto Venecia y no se podía ni andar de la gente que había, ¿es que el virus solo se contagia por la noche?", se pregunta.

Jorge Blasco, del pub Utopía, lamenta que se les vuelva a criminalizar y cree que estas restricciones fomentarán que la gente se vaya de fiesta a otras comunidades o celebre cotillones privados.