Monzón Urbana pide limitar las consultas

Solo la zona básica de salud Monzón Urbana acumula desde el 1 de enero 736 contagios y entre ellos, hay un buen número de personal sanitario afectado que hace todavía más difícil la situación. Por ello, piden a la ciudadanía volver a la atención preferentemente telefónica, dejando la presencialidad para las urgencias reales o consultas imprescindibles, que serán atendidas por el personal sanitario que se halle en ese momento de turno.

Además instan a que los pacientes que tengan cita presencial no acudan al centro sanitario dado que se les atenderá por teléfono. Hacen especial hincapié en que las personas con síntomas sospechosos de covid no acudan al Centro de Salud ya que se les dará indicaciones por teléfono y se valorará si deben o no acudir al ambulatorio.