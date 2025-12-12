El Mercado Solidario de las asociaciones se instala en la plaza López Allué

LEER MÁS El colectivo Amigos de la Navidad lanza un programa con más de un centenar de actividades

Este fin de semana Huesca vuelve a demostrar que la Navidad es también solidaridad. La plaza López Allué acoge el Mercado Solidario de Navidad. Un espacio que un año más se convierte en punto de encuentro de la solidaridad, la creatividad y el espíritu navideño de la ciudad.

En esta edición participan nueve entidades sociales oscenses: Asociación Down Huesca, AECC Huesca, Entaranchen Vols, Asociación Cultural MASKEBOLSKAN, Asociación Cristiana Vida Nueva de Huesca, ASPACE, Asociación Alzheimer Huesca, Cruz Blanca Huesca – Casa Familiar San Lorenzo y la Asociación Belenista Oscense. Todas ellas ofrecerán productos elaborados por sus voluntarios y asociados, además de regalos y objetos únicos y muy especiales, ideales para sorprender estas fiestas mientras se contribuye directamente a apoyar la labor que cada entidad desarrolla en la ciudad.

El mercado estará abierto de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas (el día 12 solo en horario de tarde y el día 14 solo por la mañana). La inauguración oficial tendrá lugar hoy viernes 12 de diciembre a las 18:00 horas, en un acto especial que incluirá reparto de poncho para quienes se acerquen a compartir este arranque festivo.