El colectivo Amigos de la Navidad lanza un programa con más de un centenar de actividades

Vuelven los Amigos de la Navidad que este año han diseñado un programa con más de setenta actividades para pasar una Navidad más agradable y festiva en Huesca. Desde hace más de 25 años, este colectivo compuesto por 34 grupos, en el que participan un millar de personas, coordina de forma altruista una intensa programación cultural y social para llevar la Navidad a todos los rincones de Huesca, además de recuperar villancicos y distintas tradiciones como la muestra de la indumentaria aragonesa propia del invierno.

El programa incluye los belenes instalados en distintos sitios de la ciudad, los conciertos de música navideña, las rondas de villancicos por los barrios y otras muchas actividades que, tal y como ha destacado el portavoz de este colectivo, José Encontra, "ayudan a potenciar la actividad económica en el comercio y hostelería de la ciudad y sirven además de acompañamiento a las personas que más lo necesitan y que están en residencias o centros asistenciales".

Este año como novedad la Ronda Aguinaldo se desarrollará en la zona de los Porches de Galicia, y será a cargo del grupo Elenco y no de la Asociación Acordanza.

Los actos comienzan el próximo 5 de diciembre con la inauguración del Belén Social instalado en el hall de la Diputación Provincial de Huesca junto con el concierto de Villancicos del Coro Ars Musicae. La programación también incluye galas solidarias como la de Roberto Ciria a beneficio de Aspanoa en el Palacio de Congresos el próximo 13 de diciembre, el Encuentro Villancicosc o el Maratón Solidario de Música en Navidad a beneficio de Frater.