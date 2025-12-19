Más de 770.000 desplazamientos estas Navidades en Aragón

En este primer tramo de Navidad y hasta el jueves 25 de diciembre se prevén 770.000 desplazamientos por las carreteras aragonesas. La Dirección General de Tráfico multiplicará sus medios y paralizará obras. Además, el organismo incide en que la nieve, niebla o viento pueden causar problemas. Por ello, recomiendan reducir la velocidad o llevar siempre las luces cortas.

Unos desplazamientos que se esperan masivos en el Pirineo. A las puertas de la Navidad las estaciones de esquí están listas y con buenas previsiones. Para este fin de semana, según el parte de nieve, Formigal-Panticosa contará con 80 kilómetros esquiables y 78 pistas abiertas, con un espesor de hasta 50 centímetros.

En Cerler habrá 33 kilómetros y 27 pistas y hasta 60 centímetros. Ya en el valle del Aragón, las estaciones de Astún-Candanchú contarán con 36,5 kilómetros y 44 pistas en total, con hasta 80 centímetros. En Teruel, Valdelinares tendrá 7 kilómetros y 5 pistas. En Javalambre, por el momento, no hay ningún kilómetro.

AVISO AMARILLO POR NEVADAS EL DOMINGO

Además, la AEMET ha activado aviso amarillo por nevadas en el Pirineo para este domingo. Se podrían acumular hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200-1.300 metros, pero en otros puntos podría bajar hasta 1.100-900 metros.

Para el sábado, según la previsión del organismo meteorológico la cota de nieve estará en torno a 1.700 metros, bajando al final del día a 1.400-1.600 metros, con precipitaciones débiles o localmente moderadas.

PELIGRO POR ALUDES

Más allá del esquí, la montaña ofrece otras actividades como raquetas o paseos en nieve, todas ellas en terrenos de aludes, lo que hace extremar la precaución. Los aludes vienen marcados por el estado del manto nivoso y por el tipo de terreno. Para conocer esas dos variables, Montaña Segura lanzó la herramienta ATES que junto al Boletín de Peligro de Aludes de la AEMET permite calificar el terreno en función de su grado de exposición a estas avalanchas.

Están disponibles zonas como Aneto-Maladeta, Posets-Perdiguero o Monte Perdido. Se clasifican en terreno simple, exigente y complejo y con colores verde, azul y rojo, respectivamente.