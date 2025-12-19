Agenda de Actividades Navidad 2025

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja para la Navidad de 2025:
Presentaciones y conferencias
- "La felicidad de ser Exmoker, la mejor guía para dejar de fumar y vapear". Lunes, 22 de diciembre a las 18.30 h. El término Exmoker es el resultado de unir ex y smoker (fumador, en inglés), pero convertirse en Exmoker es mucho más. Es ser protagonista de un proceso de cambio que puede contribuir a un mejor conocimiento personal y a capacitarte para emprender nuevos desafíos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Presentación del libro: Moralejandría". Lunes, 22 de diciembre, de 18.30 a 20 h. Este atlas de la condición humana en forma de cuentos es un recorrido cercano y emotivo que profundiza en las raíces de nuestra naturaleza. Cada historia concluye con una moraleja y una cita reveladora, un regalo de sabiduría para tu propio camino. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- "Nayim: una historia de fútbol". Lunes, 22 de diciembre, de 10 a 11 h. A través de una conversación cercana y participativa, Nayim reflexionará sobre el esfuerzo, la superación personal, el trabajo en equipo y la importancia de los valores en el deporte y en la vida, acercando su experiencia a los jóvenes desde una perspectiva inspiradora. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
Cursos y talleres
- “Pequechefs. Los reposteros de la Navidad". Lunes, 22 al 26 de diciembre, de 9 a 13.30 h. Un curso donde los más pequeños aprenderán a preparar dulces típicos de estas fechas tan especiales: galletas decoradas, mini turrones, trufas… mientras disfrutan creando, amasando y decorando con sus propias manos. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza
- “Activa la mente. Técnicas y estrategias para mejorar las notas en la 2ª evaluación". Lunes, 22 al 26 de diciembre, de 10 a 13 h. En un mundo de pantallas y de excesivos estímulos tecnológicos, los más jóvenes necesitan asimilar hábitos y estrategias que les acompañen en su trayectoria escolar para conseguir mejores resultados. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza
- "Curso de DJ para niños". Lunes, 22 de diciembre al 2 de enero de 2026, de 17.30 a 19.30 h. Si te gusta la música y quieres conocer las diferentes opciones de equipos para pinchar más utilizadas, tanto su hardware como software, usando las herramientas tecnológicas más actuales del mercado, no dudes en apuntarte al curso de DJ para niños. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- "Actividad en familia “Historias de Navidad en el Patio de la Infanta“". Viernes, 26 y 28 de diciembre y 6 de enero. Viernes 26 a las 17:30h, Domingo 28 a las 12h. y Sábado 3 a las 12h. Viajaremos en el tiempo y conoceremos cómo se celebraban estas fiestas en otras épocas, descubriremos algunas tradiciones muy curiosas y divertidas y superaremos una serie de retos que nos van a permitir descubrir algunos de los secretos más curiosos de la Navidad. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Actividades varias
- "IV Torneo de Ajedrez Espacio Joven Fundación Ibercaja". Martes, 23 de diciembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. ¿Eres una joven promesa del ajedrez y quieres demostrarlo? No dudes en apuntarte al IV Torneo de ajedrez de Espacio Joven Fundación Ibercaja. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- Teatro"Garbancito con el buey sobre el tejado". Viernes, 26 de diciembre a las 18 h. Fundación Ibercaja te invita estas Navidades a vivir en familia una historia luminosa, tierna y divertida: Garbancito… con el buey sobre el tejado, con la compañía Caleidoscopio Teatro. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Show Magia y Comedia - Juan Capilla". Sábado 27 de diciembre a las 19h. La magia de verdad está en conseguir que toda la familia comparta un rato juntos sin móviles, sin prisas, alucinando y con muchas carcajadas. Por eso, estas Navidades os invitamos a venir a ver este espectáculo de MAGIA y COMEDIA para toda la familia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Eduardo Chillida. Soñar el espacio". Del 14 de noviembre al 1 de febrero de 2026. La exposición es una oportunidad única para admirar, desde la capital aragonesa, el conjunto de las obras más importantes a lo largo de toda la trayectoria del artista vasco, uno de los escultores más relevantes del siglo XX. La Lonja. Pl. de Ntra. Sra. del Pilar, s/n 50001 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h. Domingos y festivos, de 10 a 14.30 h.
- "Exposición. Viaje a otras infancias". Del 5 al 31 de diciembre. Una selección de fotografías que te trasladan a sitios como Sudán, Myanmar o India a través de los ojos de niños y niñas. Una realidad que se clava a en nuestra retina gracias a la transparencia de sus miradas y sus sonrisas. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "101 Salón Internacional de Fotografía". Del 10 de diciembre al 11 de febrero de 2026. Fundación Ibercaja y la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza presentan la exposición de las fotografías premiadas y seleccionadas en el histórico Salón Internacional de Fotografía, que celebra ya su 101 edición, convirtiéndose en uno de los certámenes fotográficos más longevos y prestigiosos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Minimúsicos. Por Ana Simón". Del 29 de diciembre al 21 de febrero de 2026. A partir de la reinterpretación de partes reales de instrumentos, la muestra propone nuevas asociaciones y significados, revelando la esencia única de cada intérprete y su vínculo profundo con su instrumento. Con un toque de humor, las piezas invitan a descubrir cómo el instrumento puede transformarse en escenario, refugio y extensión de la propia identidad. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.