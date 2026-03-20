Se levanta la prohibición de navegación en los embalses de Santa Ana y Canelles

La Confederación Hidrográfica del Ebro (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ha constatado el buen funcionamiento de las estaciones de limpieza de las embarcaciones para la navegación en los embalses de Santa Ana y Canelles, en las provincias de Huesca y Lleida. Ambas estaciones, en la Estación de Servicio Esteve Miret S.L., en la localidad de Alfarrás, y la ubicada en la localidad de Àger, dependen de los respectivos Ayuntamientos (la primera de ellas mediante convenio con la citada estación de servicio).

El organismo de cuenca ha levantado la prohibición de navegación en los embalses de Santa Ana y Canelles, dado que ambos resultaron “afectado” y “en riesgo”, respectivamente, por la presencia de mejillón cebra en las pruebas realizadas en los mismos a finales de 2024. Para volver a disfrutar de la navegación, las declaraciones que estaban vigentes antes de la suspensión de la navegación se reactivarán de manera automática, aunque deberán pasar por las estaciones de limpieza previamente y enviar el correspondiente ticket de limpieza al siguiente email, navegacion@chebro.es, antes de entrar en el agua.

Los nuevos usuarios deberán contar con la correspondiente declaración responsable de navegación y el correspondiente ticket de limpieza. La información para la tramitación de la declaración responsable puede encontrarse en la web de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La normativa de navegación en embalses exige el paso por la estación de limpieza, con la obtención del correspondiente ticket, en cuatro casos: la primera vez que se entre en el embalse declarado afectado o en riesgo por mejillón cebra; al salir, una vez concluya el plazo de navegación declarado; al participar en eventos y competiciones en otros embalses, o cuando se solicite navegar en otras demarcaciones hidrográficas.

Con la obtención del ticket de limpieza expedido en ambas estaciones de limpieza, los usuarios podrán acreditar ante cualquier agente de la autoridad que han cumplido con los requisitos del protocolo de limpieza de embarcaciones de la CHE. La prohibición en Santa Ana y Canelles ha estado vigente desde el 1 de noviembre de 2025, tras unos meses desde que se clasificó el embalse de Santa Ana como tipo A o afectado y el embalse de Canelles como tipo R o en riego, por indicios de presencia en estado larvario de mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en el embalse.