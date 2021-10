Isasaweis propone recetas fáciles y divertidas para perder peso

Isabel Llano, Isasaweis, ha plasmado en un libro más de cien recetas que le han ayudado a perder hasta 20 kilos. Comiendo de todo y llevando unas pautas sanas de alimentación. Garbanzos fritos con pimientos y jamón, Judías verdes con refrito de cebollas y atún o Calabapizza son algunos de estos platos.

Todos ellos los encontramos en el libro “Come genial y no hagas dieta nunca más” y en esta publicación no sólo hay recetas, nos encontramos también otros apartados en los que Isabel Llano da consejos de lo que hay que hacer y lo que no, además de un listado de diez mandamientos básicos.

Las recetas han de cumplir dos parámetros: que sean rápidas de hacer y que no sean aburridas para que se pueda disfrutar comiendo.