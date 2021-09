El PP insta a Felipe a que Huesca recupere el liderazgo provincial

El Partido Popular cree que la capital oscense no ejerce el liderazgo provincial que le corresponde a causa de la dejadez de su alcalde Luis Felipe. El presidente provincial del PP, Gerardo Oliván pide a Luis Felipe que se pronuncie sobre cuestiones como la crisis de la nieve, el proyecto de candidatura a los juegos olímpicos de invierno y el papel que jugará la capital oscense. Oliván cree que Luis Felipe está instalado en el conformismo.

Instan asimismo a que el alcalde aclare su posición sobre cuestiones relacionadas con la Universidad, como las últimas declaraciones realizadas por la consejera Maru Díaz en las que descarta implantar en Huesca el grado completo de Medicina. "¿Comparte Luis Felipe que no se dupliquen esos estudios de Medicina, compartía que se duplicaran los de Magisterio en Zaragoza y en Huesca y no los de Medicina?", pregunta Oliván. También solicita que aclaren a qué se refería la consejera Díaz con no duplicar los estudios". "¿Quiere decir que los dos cursos del grado de Medicina que hay en Huesca se van a quitar?, porque en este momento están duplicados", ha apuntado Oliván.

Para los populares se está perdiendo una importante oportunidad para avanzar y transformar la ciudad de Huesca, con la presentación de proyectos sin objetivo, sin hilo conductor y sin participación. Critican asimismo que esta misma semana se ha dejado escapar una línea de ayuda de los Fondos de Recuperación que hubieran aportado 200.000 euros para la recuperación del comercio.

Propuestas para el próximo pleno municipal

Por otro lado, el grupo municipal del PP propondrá para su debate y aprobación en el pleno municipal del martes una propuesta para que el Ayuntamiento realice las gestiones necesarias para garantizar que el futuro campus de formación profesional digital de Aragón se ubique en Huesca. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huesca, Gemma Allué, ha apuntado que el Gobierno de Aragón y Amazon impulsarán un campus de estas características en Aragón, según anunciaban ayer, y se dejaba notar la ausencia del alcalde de Huesca en dicho anuncio.

Por otra parte, el PP pedirá en el pleno que se elabore un reglamento de uso de la plaza de toros para ser utilizada fuera de los períodos que rigen los contratos de la feria taurina y programar actividades de carácter cultural, social, deportivo o festivo. Finalmente, pedirá la implantación de un sistema de audioguías turístico QR, para dar a conocer la historia y tradiciones de Huesca de una forma amena. Su intención es la de colocar códigos QR en elementos conocidos como el parque, el Ayuntamiento la Catedral o en las calles de personajes ilustres.