El Gobierno plantea impulsar los centros de datos sostenibles, eficientes y soberanos

Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública avanzan en un desarrollo ordenado y eficiente de los centros de datos.

De este modo, inician el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, del Proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a estas instalaciones.

El objetivo es que cumplan los estándares europeos de eficiencia hídrica y energética más exigentes, y respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, el 80% de su consumo energético.

Cada nuevo megavatio consumido deberá venir acompañado de un nuevo megavatio renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro, ya sea mediante autoconsumo o mediante contratos a plazo (PPA).

Los operará una entidad establecida en la UE que mantendrá los datos relativos a la operación del centro en territorio comunitario y adoptará medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.

Además, los proyectos de centros de datos que quieran acceder a la red eléctrica deberán acreditar el cumplimiento de estos requisitos para obtener los derechos de acceso y conexión.