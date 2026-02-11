Fraga acogerá el 22 de febrero el Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias

La localidad altoaragonesa de Fraga ha sido elegida este año para albergar el Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias que tendrá lugar el domingo 22 de febrero en el pabellón del Sotet. Allí, de 11 a 14 horas, se instalarán más de 40 vehículos de emergencias, entre ambulancias, coches y motos policiales, camiones de bomberos y de la Unidad Militar de Emergencias.

La jornada incluirá también la presencia de unidades caninas, drones y numerosas actividades dirigidas al público familiar, especialmente infantil, para dar a conocer el funcionamiento del 112 y su papel como centro de coordinación de los servicios de emergencia. Se trata de una jornada divulgativa que busca acercar este servicio esencial a toda la comunidad. En ella participarán cerca de un centenar de personas en la que estarán presentes la Policía Local de Fraga, los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, Policía Nacional, la Unidad de Policía Adscrita al Gobierno de Aragón, Guardia Civil, Voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, 061 Aragón, la Unidad Militar de Emergencias, los Agentes para la Protección de la Naturaleza, la asociación DYA Zaragoza y el 112 Aragón.

Además, a media mañana se ha programado un simulacro de accidente de tráfico, en el que los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca realizarán la excarcelación de una persona herida, que será trasladada posteriormente por el helicóptero del 112 Aragón.

Otro año de récord

El 112 Aragón atendió en 2025 un total de 97.238 incidentes, el valor más alto en sus 38 años de historia. La media es de 266 al día y el grueso se mantiene en los meses de julio y agosto. Los efectivos actuaron también en inclemencias meteorológicas como las DANAS, los aludes o los incendios forestales.

El año pasado también se batió récord de llamadas, que ascienden a 493.651, siendo el día 28 de abril coincidiendo con el apagón, la jornada de mayor actividad en la que se contabilizaron 4.385 llamadas en total.