La DPH renuncia a los fondos europeos para la unión de Astún y Formigal

Miguel Gracia renuncia a los fondos europeos para el proyecto de unión de estaciones de Astún y Formigal. El presidente de la Diputación ha enviado una carta al máximo mandatario de Aragón, Javier Lambán, en la que asegura que la institución no puede acometer el proyecto "en tiempo y forma" y pide redistribuir los fondos.

Gracia considera que no se podía llevar a cabo el proyecto en los plazos exigidos por la Unión Europea para poder invertir los 26,4 millones de euros que la DGA había recibido de fondos europeos. El presidente de la DPH recuerda que no hay Declaración de Impacto Medioambiental, que no se ha iniciado el PIGA y que no hay disponibilidad de suelos.

El presidente de la Diputación le ofreció a Lambán un convenio conjunto para que el Gobierno de Aragón liderazgo el proyecto de la obra, lo cual habría acortado los plazos. La DPH ya envió una carta la semana pasada a la Unión Europea y a la DGA para que la transmitiera al Gobierno de España.

Y Gracia tiene claro que el proyecto puede salir adelante sin fondos europeos, pero considera que el debate hay que dejarlo para después de las elecciones, con el nuevo gobierno. Marta Gastón, presidenta del grupo Aramón, no está de acuerdo en que el proyecto pueda ejecutarse sin los fondos.

Gracia lamenta renunciar a los 26,4 millones de euros para la unión de Astún y Formigal, pero indicaba que más le dolería que Aragón perdiera esa cantidad. Por eso ha pedido la redistribución de esos fondos y considera que las comarcas están preparadas para presentar sus nuevos proyectos y que se cumplirían los plazos.