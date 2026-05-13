El Día de las Fuerzas Armadas se celebra con actividades en toda la provincia

La provincia de Huesca se suma a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Este año como novedad los actos programados se desplazan a diferentes puntos del Alto Aragón. Los actos comenzarán el 16 de mayo a las 18:00 horas en la localidad de Ortilla. El Batallón de Cuartel General de la División Castillejos, realizará un Acto de arriado de Bandera y toque de oración como parte de la Jornada de Homenaje que esta localidad realiza a la figura del Teniente General D. Felipe Perena y Casayús (1764-1834).

Posteriormente, el 22 de mayo a las 20:00 horas en la Plaza de Navarra de Huesca, las Unidades de la División Castillejos con sede en el Acuartelamiento Sancho Ramírez de la ciudad, realizarán un Acto de arriado de Bandera y homenaje a los caídos por España. Ya el 24 de mayo, desde las 09:30 hasta las 14:30 horas, se realizará una Jornada de Puertas Abiertas en el Acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca, donde se podrán ver los medios y materiales con los que trabajan las Unidades de Huesca, y participar de algunas actividades los más pequeños de la familia.

Finalmente, desde el 15 al 21 de junio en el Palacio de Congresos de Jaca, el Regimiento de Infantería de Cazadores de Montaña “Galicia” 64 presentará una exposición fotográfica en relación a los 100 años de presencia del Regimiento en esta ciudad. Y el 17 de junio desde la 09:30 hasta las 14:30 horas, se desarrollará una Jornada de Puertas Abiertas en la Ciudadela de Jaca, con exposiciones y actividades para todas las edades.