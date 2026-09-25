El PP denuncia el “abandono” del embalse de Almudévar

El Partido Popular de Huesca ha denunciado los retrasos que siguen condicionando la puesta en servicio del embalse de Almudévar, una infraestructura estratégica para el sistema de Riegos del Alto Aragón y ha reclamado al Gobierno de España que concrete cuándo estará plenamente operativo. El presidente provincial del PP, Isaac Claver; el diputado del PP por Huesca en el Congreso, Javier Folch; la secretaria general del PP de Huesca, Esther Artieda; y la portavoz popular en Almudévar, Lola Ibort, han visitado el embalse para conocer sobre el terreno la situación de las actuaciones pendientes.

La obra civil del embalse de Almudévar, iniciada en 2018, quedó finalizada en septiembre de 2024, pero la infraestructura todavía no puede comenzar su puesta en carga porque necesita completar el suministro eléctrico que permita poner en funcionamiento el sistema de bombeo. El vaso tiene una capacidad de 169,7 hectómetros cúbicos y ocupa unas 1.152 hectáreas. El Ministerio para la Transición Ecológica formalizó en abril de 2025 con e-distribución el contrato para ejecutar las conexiones eléctricas, con un importe superior a 3 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses. El propio Gobierno ha reconocido que, una vez concluida esta actuación, deberá comenzar el proceso de llenado y puesta en carga del embalse.

El diputado nacional Javier Folch, ha preguntado sobre el estado de la actuación en el Congreso y no ha tenido respuesta. Folch ha señalado que “el problema está perfectamente identificado: Almudévar necesita completar la conexión eléctrica que permita alimentar las bombas. Hasta que eso no ocurra no puede comenzar la puesta en carga y el embalse no puede prestar el servicio para el que fue construido”. Folch ha recordado que ha llevado esta cuestión al Congreso en diversas ocasiones, pero la información es más que escasa. “A día de hoy no sabemos en qué situación se encuentra la acometida del suministro eléctrico”. “Queremos saber qué se ha ejecutado ya, qué trabajos quedan pendientes y si se mantiene realmente el calendario anunciado. El Gobierno habló de 36 meses para la conexión eléctrica y lo que queremos saber es si la actuación se está ejecutando en plazo y cuándo podrán comenzar las pruebas de carga”, ha reclamado Folch.

El presidente provincial del PP, Isaac Claver, ha centrado sus críticas en las consecuencias económicas de mantener todavía sin servicio una infraestructura de esta envergadura. “Tenemos terminada desde septiembre de 2024 una obra civil capaz de almacenar casi 170 hectómetros cúbicos de agua y, a día de hoy, seguimos sin saber con certeza cuándo estará plenamente operativa. Primero falta completar la acometida eléctrica y después tendrán que realizarse las pruebas de carga. Cada año que pasa sin disponer de Almudévar supone perder capacidad de regulación y oportunidades para nuestro campo y nuestra economía”, ha afirmado.

Claver considera que la situación supone “un freno económico para una provincia en la que el agua es uno de los principales factores de competitividad”. “Almudévar no es únicamente un embalse. Es seguridad para los regantes, capacidad para planificar campañas agrícolas, estabilidad para explotaciones e industrias agroalimentarias y una herramienta para generar actividad y empleo en nuestro territorio”, ha añadido.

El presidente provincial ha insistido en que el problema adquiere todavía mayor importancia en periodos de escasez. “No podemos decidir cuándo llueve, pero sí podemos decidir qué hacemos con el agua cuando llega. Tener una infraestructura de casi 170 hectómetros cúbicos todavía fuera de servicio supone renunciar a una capacidad de regulación que el Alto Aragón necesita”. Para Claver, “lo verdaderamente grave es que, después de terminar la obra civil, todavía quede por delante una actuación eléctrica con un plazo de tres años y posteriormente todo el proceso de puesta en carga. No queremos que los plazos sigan encadenándose unos detrás de otros sin una fecha definitiva de puesta en servicio”.

El PP de Huesca reclama al Ministerio para la Transición Ecológica información actualizada sobre el grado de ejecución de la conexión eléctrica, el calendario previsto para finalizarla y una previsión concreta para comenzar las pruebas de carga y el llenado. “Huesca ha esperado demasiado para disponer de Almudévar. Ahora lo que necesitamos es que se cumplan los plazos y que el embalse empiece cuanto antes a generar aquello para lo que fue construido: seguridad hídrica, desarrollo económico y oportunidades para nuestro territorio”, ha concluido Claver.