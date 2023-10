Cómo ayudar a tu perro si se vuelve agresivo

¿Qué hay detrás de la agresión de un perro a una persona o a otro animal? ¿Cómo se ha de actuar en el caso de que nuestro perro muestre agresividad o comience a atacar? Inma Manresa, presidenta de la comisión de bienestar animal del Colegio de Veterinarios de Zaragoza y experta en comportamiento animal, explica que un animal no se vuelve agresivo de la noche a la mañana, sino que hay pistas que muestran que algo le sucede al animal.

Manresa recomienda acudir a un etólogo en el momento que se detecte que el animal no se comporta como suele ser habitual. Esta actitud, aunque puede esta ocasionada por muchas causas, suele estar relacionada con alguna enfermedad o dolor que siente el perro y que no sabe identificar. La agresividad es una respuesta ante una situación de malestar y desagrado que no sabe cómo solucionar.

Es importante acudir a un etólogo para que sepa identificar si esa actitud agresiva sobrevenida es causa de una enfermedad. Es importante buscar solución con los primeros indicios porque hay muchos perros que no tienden a morder, pero si lo hacen y así ven calmado su dolor, volverán a morder.