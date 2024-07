CEPAIM pide financiación y solidaridad para atender a menores no acompañados

En el Congreso hoy los partidos votan la toma en consideración de la reforma de la Ley de extranjería planteada por el Gobierno. Desde Moncloa plantean convertir en obligatorio el reparto de menores no acompañados entre las Comunidades Autónomas. Miles de ellos están en Ceuta y especialmente en Canarias, y algunos territorios como Cataluña, o partidos, como VOX, se niegan a ser receptores.

En Aragón, el 80% de los menores no acompañados que inician los procesos de acogida autonómicas los superan con éxito, y el 19%, los dejan porque se van a otros lugares, por ejemplo, por motivos familiares. Son datos de Cepaim, una de las entidades que acompaña a estos menores tutelados. Su directora autonómica, Pilar Bernadó, cree que debería primar el principio de solidaridad. Además, se ha de garantizar una financiación adecuada para que las Comunidades Autónomas atiendan adecuadamente a los menores.

“En realidad el reparto no debería ser obligatorio, si funcionara la solidaridad entre Comunidades Autónomas. Esa solidaridad debería ir acompañada de recursos suficientes para atender a los chicos y chicas”, ha dicho Bernadó. “Yo no me explico que en Canarias haya 6.000 menores. Dado que la voluntariedad no funciona, habrá que hacer un reparto obligatorio”.

Aragón reclama financiación e información

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha insistido en que las Comunidades están respondiendo bien a las necesidades de acogida de menores. Y Aragón lo seguirá haciendo, pero vuelve a reclamar al Gobierno de España información, coordinación y financiación. En ese sentido, aclara que "acogeremos siempre que sea con financiación. Para los menores y para esos menores que se convierten en jóvenes y a los que hay que acompañar hasta que pueden formar de forma independiente". Y concluye, taxativamente: "no apoyaremos nada que venga por imposición y nada que venga sin financiación".