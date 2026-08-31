El calor reduce la producción y calibre de la fruta de hueso aragonesa

Las olas de calor durante este verano han reducido la producción de la fruta de hueso en distintos puntos de Aragón. Aunque la previsión inicial era recoger 600 millones de kilos esta campaña, desde UAGA prevén que esa cifra se reduzca entre un 10 y un 20%.

Las altas temperaturas han afectado especialmente a la cereza, a la que el número de hectáreas dedicadas ha crecido de forma muy importante en los últimos años. El melocotón es en volumen la más importante seguida de la nectarina, que es a su vez la que más se exporta. En concreto, a Alemania, países nórdicos o Inglaterra.

A lo largo de octubre se seguirá recogiendo melocotón en Calanda y en el Bajo Cinca quedan dos semanas de recolección de las variedades tardías, lo que podría contribuir a intentar mejorar las cifras de una campaña que prometía, pero empañada por las altas temperaturas.

El calor ha reducido los calibres por lo que este año, ni crece la producción ni el tamaño de la fruta, según ha explicado el responsable de fruta de UAGA, Óscar Moret.

Además, los precios no permiten compensar los costes de producción. La organización pide controlar la cadena para evitar las grandes diferencias que existen entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor en el supermercado.