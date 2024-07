Azcón se niega a aceptar las amenazas de Vox por el reparto de menores migrantes

Partido Popular y Vox tensan la cuerda que les mantiene unidos en gobiernos autonómicos como el de Aragón. Después de que este lunes Santiago Abascal amenazara con romper esas coaliciones si el PP pactaba con los socialistas una reforma de la ley de extranjería para distribuir a los menores migrantes por el territorio español, este martes el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, se ha negado a aceptar ese órdago.

Este miércoles se celebra en Tenerife la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar esa reforma que permita repartir entre las comunidades a migrantes menores de edad que llegan a Canarias. Sin embargo, Azcón cree que el problema debe abordarse en una conferencia de presidentes, de forma más global, asegurando la financiación necesaria para atender a esas personas y una distribución igualitaria, sin beneficiar a los socios catalanes de Pedro Sánchez.

En cualquier caso, Aragón seguirá cumpliendo sus obligaciones con esos menores, sin dejarse presionar por sus socios de Vox. "Yo no soy amigo de los órdagos ni de las amenazas. No me afectan. Las decisiones que va a tomar el Gobierno de Aragón serán las que en cada momento la Consejería piense que son las más adecuadas pensando en nuestra Comunidad Autónoma y pensando en España. Es una mala idea cuando en política se amenaza o se ponen órdagos y no estoy dispuesto a aceptarlos", ha afirmado Azcón.