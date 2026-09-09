El Ayuntamiento de Huesca concederá la Medalla de Oro de la ciudad a Inés Bergua

LEER MÁS La oscense Inés Bergua recibirá la Medalla al Mérito Deportivo de Aragón

El Ayuntamiento de Huesca concederá la Medalla de Oro de la ciudad, su máxima distinción honorífica, a Inés Bergua Navales, gimnasta oscense y capitana del conjunto español de gimnasia rítmica.

La propuesta, impulsada por la Alcaldía y que está ya en trámite administrativo, reconoce una trayectoria deportiva de excepción que ha llevado el nombre de Huesca a las máximas citas continentales y mundiales de su disciplina. Del inicio del procedimiento se ha informado hoy en la Comisión de Deporte. El expediente será dictaminado en la Comisión de Cultura y Relaciones Institucionales para que sea elevado al Pleno.

Inés Bergua ha recibido otros galardones como el Premio Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas 2025, de la Fundación Princesa de Girona, y se ha anunciado la concesión de la Medalla al Mérito Deportivo de Aragón 2026, del Gobierno de Aragón

La alcaldesa Lorena Orduna ha señalado que Inés Bergua «es hoy una de las mejores gimnastas del mundo y lleva el nombre de Huesca a los escenarios más importantes de su deporte. Esta Medalla de Oro es el reconocimiento de toda la ciudad a su esfuerzo, su disciplina y el orgullo que sentimos por tenerla como referente».

La medalla se entregará en un acto que tendrá lugar durante la próxima Navidad, en fecha aún por determinar. Por otra parte, hay que señalar que el Ayuntamiento estudiará la solicitud de la Federación Aragonesa de Gimnasia de dar el nombre de Inés Bergua al Palacio Municipal de los Deportes.