Aragón lamenta que no haya fecha para la Conferencia de Presidentes

El Comité Preparatorio de la Conferencia de Presidentes se ha reunido este lunes en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con el fin de establecer nuevos acuerdos entre el Gobierno de España y las diferentes comunidades autónomas. La convocatoria ha decidido que el orden del día incluirá la vivienda, la financiación autonómica, la inmigración y la escasez de sanitarios.

Ya hace más de dos años que la Conferencia no se celebra, a pesar de que el reglamento estipula que el encuentro debe producirse cada seis meses. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha criticado que el Comité no haya fijado una fecha para la reunión, llegando a calificar de "decepcionante" y "falta de respeto" el que no se dé a conocer todavía cuándo se producirá el encuentro.

Vaquero ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha acudido al Comité con un "espíritu de colaboración y lealtad institucional" para abordar los asuntos que consideran urgentes "por haberse dilatado en el tiempo la participación del Gobierno de España". Sin embargo, ha reconocido la colaboración de todas las comunidades autónomas en la persecución de las cuestiones de la futura Conferencia de Presidentes: "Esta reunión debe servir para abordar todas las cuestiones que afectan al conjunto de los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas. Por eso ni se puede obviar, ni ignorar, cuáles son sus principales preocupaciones y también debemos establecer medidas conjuntas que ayuden a paliar esos problemas en toda España".