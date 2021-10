Aragón elimina las restricciones a partir del sábado

Todo Aragón, excepto el municipio de Caspe, entrará el sábado en el Nivel 1 de Alerta Sanitaria, lo que supondrá eliminar todas las restricciones de aforo, horarios y actividades que siguen vigentes. Además de las mascarillas en interiores, la única limitación que se mantendrá será el aforo máximo de 2.000 personas en el exterior y 1.000 en el interior en los eventos multitudinarios, donde además será necesario un Plan de Contingencia por si se produjeran brotes.

En el ámbito de la hostelería, por tanto, ya no habrá limites de aforo ni de comensales por mesa, y el horario de cierre será el que marque la licencia. Además, se podrán volver a usar las barras y las pistas de baile de las discotecas. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, reconoce que no pueden obligar al ocio nocturno a exigir el denominado 'Pasaporte Covid' a sus clientes, mientras no lo autorice la Justicia. Sin embargo, recomiendan encarecidamente a los propietarios de esos establecimientos que exijan ese documento, amparándose en el derecho de admisión.

La incidencia seguirá subiendo los próximos días

La relajación de las medidas sanitarias coincide con un repunte en los contagios de coronavirus, ya que en las últimas horas se han notificado 87 positivos en Aragón. La incidencia en siete días se sitúa en 27,9 casos por cien mil habitantes y, mientras que las tres capitales de provincia están por debajo de esa cifra, en Caspe esta semana acumulan 489 casos por cien mil. Por eso, ese municipio será el único en el que se mantengan las medidas vigentes.

En el resto de Aragón, Sanidad reconoce que esperan un aumento de los contagios, no solo por los días festivos del Pilar sino por la propia dinámica de la pandemia, ya que el 14 de octubre la incidencia llegó a un suelo desde el que solo era posible subir. Sin embargo, la baja ocupación hospitalaria permite eliminar las restricciones y usar el control de los brotes y la vacunación como principales estrategias contra la epidemia.

En ese sentido, Francisco Falo, director general de Salud Pública, ha recordado que entre los jóvenes de 20 a 30 años las coberturas de vacunación aún están por debajo del 70%. "Ese es un agujero que puede encender una mecha que hará que durante las próximas semanas estemos en una especie de carrusel de subidas y bajadas. Los próximos días vamos a subir. No hay que pensar que eliminamos las restricciones porque ya esté todo bajo control; lo que sucede es que ahora el modelo de gestión de la pandemia es diferente".

A finales de esta semana se empezará a administrar la vacuna de la gripe junto a la tercera dosis contra el coronavirus a los mayores de 70 años. Por otro lado, el lunes está prevista una reunión con la Universidad de Zaragoza para recuperar la presencialidad total de las clases.