Agenda de Actividades Ibercaja del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026.
Conferencias
- "Reportajes en zonas de conflicto: desafíos y estrategias". Lunes, 28 de septiembre, 18.30 h. Esta conferencia inaugura el ciclo que organizan Fundación Ibercaja y la Cátedra Miguel de Cervantes de la Academia General Militar en el Patio de la Infanta. El periodista de guerra Antonio José Pampliega Rodríguez hablará de la cobertura mediática en los conflictos contemporáneos, del papel que desempeñan los periodistas en las guerras y de los riesgos que corren para poder contar el sufrimiento de los civiles. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "¿Dormimos menos, dormimos peor? Entender el sueño para vivir mejor". Lunes, 28 de septiembre, 18 h. Entender el sueño lleva a vivir mejor. Esta mesa redonda nos ofrecerá las claves para un descanso saludable. Ponentes: Elena Muñoz. Neuróloga. Joaquín Costán. Neumólogo. Eva Gracia. Psiquiatra. Isabel Dolz. Neurofisióloga. Ana Rodríguez. Médico de familia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "La propaganda en tiempos modernos de conflicto". Martes, 29 de septiembre, 18.30 h. Segunda conferencia del ciclo que organizan Fundación Ibercaja y la Cátedra Miguel de Cervantes de la Academia General Militar en el Patio de la Infanta. José J. Sanmartín, hablará de la estrecha relación entre estrategia, propaganda y narrativa para ganarse la opinión pública. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Comunicación estratégica OTAN,UE y España. Las Operaciones de Información". Miércoles, 30 de septiembre, 18.30 h. Esta mesa redonda forma parte el ciclo que organizan Fundación Ibercaja y la Cátedra Miguel de Cervantes de la Academia General Militar en el Patio de la Infanta. Los tenientes coroneles del Ejército de Tierra Tomás Quecedo Estébanez y Antonio Álvarez Zamorano explicarán cómo se hace la comunicación estratégica y las operaciones de información en el ámbito de las Fuerzas Armadas modernas. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Cómo cuidar al docente con Rafa Guerrero y Carmen Timoneda". Jueves, 1 de octubre, 19 h. El papel del docente en la educación es esencial, no solo en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación integral y el cuidado de niños y niñas. Carmen Timoneda es doctora en Ciencias de la Educación, psicóloga y profesora titular de Diagnóstico educativo en la Universidad de Girona, especializada en neuropsicopedagogía y bienestar emocional. Rafa Guerrero es psicólogo, es doctor en Educación, licenciado en Psicología Clínica y de la Salud y experto en psicología educativa, TDAH, apego y educación emocional. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Impacto de las tecnologías digitales en los conflictos actuales". Jueves, 1 de octubre, 18.30 h. Esta conferencia cierra el ciclo que organizan Fundación Ibercaja y la Cátedra Miguel de Cervantes de la Academia General Militar en el Patio de la Infanta. Sandra Bardón Moral, ingeniera en telecomunicaciones, especialista en ciberseguridad y “hacker”, hablará del impacto de la comunicación a través de las redes sociales y de las tecnologías digitales en las operaciones militares. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros (pero en viernes) con César Bona". Viernes, 2 de octubre, 19 h. Fundación Ibercaja continúa el ciclo Martes de Libros con la visita de uno de los grandes referentes de la educación y la divulgación, el aragonés César Bona, que presentará su nuevo libro, El reto de ser humanos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Conciertos
- "Sinfonía Goya". Viernes, 2 de octubre, 19.30 h. Fundación Ibercaja presenta el próximo 2 de octubre, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, el estreno mundial de la Sinfonía Goya, una gran obra sinfónica compuesta por Joan Valent por encargo de Fundación Ibercaja con motivo de su 150 aniversario. Un acontecimiento musical excepcional que reunirá sobre el escenario a la Orquesta Clásica Santa Cecilia, con una formación de 110 músicos, bajo la dirección de Grzegorz Nowak, Director Permanente Asociado de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, y con la participación de la soprano zaragozana Sabina Puértolas, una de las voces españolas de mayor proyección internacional. Auditorio de Zaragoza - Princesa Leonor. C/ Eduardo Ibarra, 3. 50009 Zaragoza.
Exposiciones
- "Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX". El Palacio de Larrinaga de Fundación Ibercaja reabre sus puertas al público a través de visitas guiadas con una propuesta excepcional: la exposición Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX, una muestra que invita a descubrir, al mismo tiempo, la belleza de este singular espacio patrimonial y la fascinación que despertó España en la mirada de los artistas británicos del XIX. Fundación Ibercaja Palacio de Larrinaga. Miguel Servet, 123. 50013, Zaragoza. Consultar horarios de visitas guiadas.
- "Exposición Conjunta: Craft & Cuerpos etéreos". Del 09 de septiembre al 23 de octubre de 2026. Llega una nueva exposición a Espacio Joven, esta vez es una exposición conjunta donde, en un contexto marcado por la inmediatez, los algoritmos y las nuevas formas de creación digital, esta exposición reivindica el proceso artístico, la materia y la huella humana como elementos esenciales de la creación. En Craft, Alicia Blasco combina ilustración digital y técnicas textiles. Por su parte, Cuerpos Etéreos, de Estela Ferrer Peraire, explora la condición humana a través de formas escultóricas abstractas y orgánicas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Parada Asalto 2026". Del 11 de septiembre al 06 de noviembre de 2026. Parada Asalto llega a Espacio Joven Fundación Ibercaja para ampliar el recorrido de su exposición y acercar al público el arte contemporáneo y los procesos creativos que hay detrás de cada obra. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Exposición fotográfica. Cuatro años de rastro visual". Desde el 4 de septiembre de 2026 hasta el 29 de septiembre de 2026. Fundación Ibercaja Actur acoge en el mes de septiembre una muestra fotográfica que conmemora el 4º aniversario del Magazine FOCOS, y que pone el broche de oro a la edición del libro conmemorativo. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 20h. y sábados, de 9 a 13h.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.