Agenda de Actividades Ibercaja del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026.
Conferencias
- "La amenaza del autoritarismo. Venezuela y el riesgo de supervivencia de un régimen autoritario". Lunes, 26 de octubre, 19 h. Esta conferencia, que forma parte del ciclo Comprender el caos global. Riesgos, poder y gobernanza, invita a reflexionar sobre un desafío que afecta tanto a Europa como a América: la amenaza del autoritarismo en las democracias contemporáneas. Intervienen Antonio Ledezma, abogado, antiguo miembro del Senado de Venezuela, y Juan Carlos Gutiérrez, abogado, y representante de Víctimas ante la Corte Penal Internacional. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza.
- "Toma mejores decisiones para construir una vida con dirección con Sergio Beguería". Martes, 27 de octubre, 19 h. En esta sesión, dentro del Mes de la Educación Financiera 2026, Sergio Beguería compartirá aprendizajes, herramientas y reflexiones extraídas de su trayectoria como creador de contenido, emprendedor y de las conversaciones mantenidas con más de 300 expertos de primer nivel en ámbitos como el emprendimiento, la inversión, la psicología, el deporte y el desarrollo personal. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Goya, testigo de un tiempo convulso". Miércoles, 28 de octubre, 18:30 h. Nuestras biografías no dependen sólo de las habilidades que podamos poseer, muy importante también son las circunstancias del tiempo que nos ha tocado vivir. En el caso de Francisco de Goya, ese “tiempo” fue muy convulso, afectando profundamente a su devenir, así como a la temática de muchas de sus obras. Imparte José Manuel Sánchez Ron, miembro de la Real Academia Española, en la que ocupa la silla “G”, y académico correspondiente de la Real academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "Repensar la educación, el gran reto con Jon Duñabeitia y Mariano Fernández Enguita". Jueves, 29 de octubre, 19 h. El mundo ha experimentado una profunda transformación impulsada por la revolución tecnológica y la irrupción de la inteligencia artificial. Este cambio ha dado lugar a nuevas herramientas que han modificado significativamente la forma en que los jóvenes se relacionan entre sí y cómo nos comunicamos en general. Ponenes: Jon Duñabeitia, doctor en psicología y catedrático especializado en psicolingüística y neurociencia cognitiva; y Mariano Fernández Enguita, sociólogo y catedrático emérito de sociología. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Voladora, de idea a empresa: cómo convertir una intuición en un negocio real". Jueves, 29 de octubre, 18 h. Voladora es una marca de moda aragonesa nacida en 2019 de la mano de María y Nuria, con una identidad muy clara: diseñar prendas con personalidad, atemporales y con un punto artístico, para quienes quieren diferenciarse sin renunciar a la comodidad ni a la versatilidad. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. Zaragoza.
- "Martes de libros (pero en viernes) con Rodrigo Cortés". Viernes, 30 de octubre, 19 h. Fundación Ibercaja organiza una nueva sesión del ciclo Martes de libros, que en esta ocasión se celebrará en viernes de forma excepcional. El protagonista también es especial: Rodrigo Cortés, cineasta, escritor, guionista y una de las voces más singulares y creativas del panorama cultural, que presentará su nueva novela, "Hija del cielo", en conversación con la periodista Ana Usieto. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Congresos y presentaciones
- "Simposio internacional sobre liderazgo humanista". Martes, 27 de octubre, 8:45 h. En el marco de nuestro 150 Aniversario ofrecemos esta jornada, organizada junto a IECO (Instituto para la Ética en la Comunicación y las Organizaciones), donde reunimos a referentes nacionales e internacionales para reflexionar sobre el presente y el futuro del liderazgo. Con la participación destacada de Matthew T. Lee, investigador y ponente del Human Flourishing Program de la Universidad de Harvard. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Diccionario Biográfico de Sanitarios Aragoneses. Siglos X-XIX". Miércoles, 28 de octubre, 18.30 h. Este Diccionario Biográfico de Sanitarios Aragoneses, de 400 páginas, contiene cerca de 3000 entradas, de médicos, cirujanos, farmacéuticos, veterinarios, comadronas y otros profesionales sanitarios aragoneses o que han ejercido en Aragón, entre el siglo X y el XIX. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Museo Goya. Fundación Ibercaja-Camón Aznar". De martes a sábado de 10 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h. Lunes cerrado. El Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar reabre sus puertas iniciando una nueva etapa tras su proceso de renovación. Tras el proyecto de ampliación, el Museo Goya cuenta con 4.661 metros cuadrados, mayor espacio para las exposiciones temporales y una reformulación de las estancias. El nuevo espacio está definido por una nueva entrada desde la calle Santiago, una imponente fachada inspirada en las Estampas de Goya y una terraza con vistas privilegiadas a la Basílica del Pilar. Entre las novedades destaca la creación del Centro de Estudios Francisco de Goya y todo el acompañamiento a la Colección de Fundación Ibercaja a través de experiencias inmersivas, realidad virtual y recursos interactivos que permitirán descubrir la obra de Goya desde nuevas perspectivas. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "Solo Goya. El arte de ver". Del 09 de octubre de 2026 al 10 de enero de 2027. De martes a sábado de 10 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h. Lunes cerrado. El Museo Goya. Fundación Ibercaja-Camón Aznar te presenta la exposición Solo Goya. El arte de ver. La muestra representa una mirada al conjunto de la trayectoria de Francisco de Goya, más allá de la imagen del artista sombrío-asociada a los Desastres de la guerra o las Pinturas negras. Sus frescos, retratos, cartones para tapices y demás obras revelan también una profunda capacidad crítica ante la sociedad, la política, la religión y los propios medios de representación. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX". El Palacio de Larrinaga de Fundación Ibercaja reabre sus puertas al público a través de visitas guiadas con una propuesta excepcional: la exposición Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX, una muestra que invita a descubrir, al mismo tiempo, la belleza de este singular espacio patrimonial y la fascinación que despertó España en la mirada de los artistas británicos del XIX. Fundación Ibercaja Palacio de Larrinaga. Miguel Servet, 123. 50013, Zaragoza. Consultar horarios de visitas guiadas.
- "El arte que no pidió permiso". Del 27 de octubre al 10 de enero de 2027. De las calles a los museos. Una exposición extraordinaria que reúne a grandes referentes internacionales del arte urbano. Fundación Ibercaja presenta en la sala de exposiciones del Patio de la Infanta El arte que no pidió permiso, una exposición excepcional que reúne a algunas de las figuras más influyentes del arte urbano, artistas de gran reconocimiento internacional cuyas obras forman parte de importantes museos y colecciones de todo el mundo. Banksy, Keith Haring, Blek le Rat, SEEN, BLADE, Lady Pink, Felipe Pantone o Vhils son algunos de los grandes nombres presentes en esta muestra. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. En horario de apertura del centro.
- "Parada Asalto 2026". Del 11 de septiembre al 06 de noviembre de 2026. Parada Asalto llega a Espacio Joven Fundación Ibercaja para ampliar el recorrido de su exposición y acercar al público el arte contemporáneo y los procesos creativos que hay detrás de cada obra. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.